Hver fjerde kvindelig præst har følt sig diskrimineret

Hver fjerde kvindelig præst har følt sig kønsdiskrimineret på jobbet.

Det viser en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget.

I undersøgelsen har 631 kvindelige præster deltaget.

Her har 158 svaret, at de på et tidspunkt har følt sig diskrimineret af en mandlig kollega på baggrund af deres køn.

Lektor i teologi ved Aarhus Universitet, Else Marie Wiberg Pedersen, mener, at der bør kigges på, om det stadig skal være lovligt at være imod kvinder i embedet.

- Undersøgelsen kan jo give anledning til for alvor at diskutere, om man bør blive ved med at give plads, hvis kvindelige præster stadig føler sig krænkede som følge af rummeligheden, siger Else Marie Wiberg Pedersen til Jyllands Posten.

Det afviser kirkeminister Mette Bock (LA).

- Jeg tror ikke, at det handler om styring og regler, men om at tage en åben diskussion om det. Det er med til at skubbe til tingene, siger Mette Bock til Jyllands-Posten.

I en anden del af undersøgelsen svarer 11 procent, at de har oplevet at blive nægtet et håndtryk af en mandlig kollega.

Det kan ske, ifølge Jyllands Posten, når kvinderne bliver indsat.