Hver femte underviser i folkeskolen er uuddannet vikar

Når de fleste af landets folkeskoleelever vender tilbage til skolen efter sommerferien i den kommende uge, er der stor sandsynlighed for, at de bliver mødt af undervisere uden en læreruddannelse.

Ifølge en undersøgelse fra tænketanken Kraka og konsulentfirmaet Deloitte er andelen af undervisere uden uddannelse mere end fordoblet siden 1997.

Andelen er vokset fra 8 procent til 18 procent. Omregnet til årsværk er det en andel på 12 procent. Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge undersøgelsen har mere end halvdelen af de uuddannede ikke en uddannelse på et højere niveau end studentereksamen.

De er enten ansat som timevikarer eller har længerevarende vikariater.

Udviklingen bekymrer forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra professionshøjskolen VIA University College.

- Det, at lærerne har nogle faglige kompetencer og muligheder for at udfolde dem, er fuldstændig afgørende for elevernes faglige og sociale udvikling, siger han til Jyllands-Posten.

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, forklarer, at den øgede brug af lærervikarer hænger sammen med, at lærerne har fået flere rettigheder.

Det gælder eksempelvis børns sygedage og mere ferie. Desuden har skolereformen fra 2013 gjort skoledagen længere og ført til mere efteruddannelse af lærerne. Endelig er der mangel på læreruddannede.

- Det er ikke o.k. Men det er et vilkår, siger han til Jyllands-Posten.

Sidste år nedsatte daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) et udvalg, der skulle undersøge brugen af vikarer.

Det arbejde blev afbrudt af folketingsvalget.

Claus Hjortdal opfordrer den nye minister på området, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), til at genoptage arbejdet. Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få en kommentar fra hende.

Undersøgelsen viser ifølge Jyllands-Posten også, at andelen af de dygtigste unge i gymnasiet, der bliver læreruddannet, er faldende. Samt at hver tredje læreruddannet ender med at arbejde uden for faget.