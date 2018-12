Hvalen i Hobro Havn er fundet død

En ti meter lang hval har siden 27. november svømmet rundt i havnebassinet i Hobro.

Men fredag eftermiddag er hvalen fundet død, oplyser Ivar Høst, vildtkonsulent i Naturstyrelsen Kronjylland.

Ifølge vildtkonsulenten er den fundet død i Ørnedalsbugten i Mariager Fjord.

Det kommer ifølge Ivar Høst ikke som en overraskelse, at historien skulle ende på denne måde.

- Det var et spørgsmål om tid, før det ville gå galt for den, siger han.

Tidligere på ugen kom det ellers frem, at privatpersoner ville forsøge at redde hvalen, da den stadig svømmede rundt.

En del af planen var at skabe støj i vandet, så man kunne presse den ud af fjorden.

Men det lykkedes altså ikke, inden den døde.

Fredag eftermiddag er Ivar Høst på vej mod Hobro og hen til det sted, hvor hvalen ligger.

Her skal han danne et overblik over, hvordan de får bjærget hvalen. Og det kan ifølge vildtkonsulenten blive en udfordring, da den befinder sig et godt stykke ude i en lavvandet bugt.

- Det er jo et stort dyr at flytte. Hvordan man kan komme ud til den, ved vi ikke helt endnu, siger Ivar Høst.

Han håber dog på, at det lykkes at få hvalen i land, så man kan lære noget mere om sejhvaler.

- Vi vil meget gerne have den bjærget, så den kan blive obduceret og forsket i.

- Det kan gøre os klogere på sejhvaler, og hvorfor dette individ er død, fortæller Ivar Høst.

Det blev i starten vurderet, at der var tale om en vågehval, men biolog Carl Kinze sagde mandag til DR, at hvalen var en sejhval.