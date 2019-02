Rotter er samlet efter at være blevet dræbt af de to rottehunde Amigo og Panda på øen Kølholm i Roskilde Fjord, onsdag den 30. januar 2019. Den største rotte vejede 532 gram. Frederikssund Kommune har i alt fire rottebekæmpere og to hunde. Rottehunden Amigo aflivede sin første rotte, da han var fire-fem måneder gammel.