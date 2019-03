Hun holder med børn og økologi

Hun er den distræte mor med det høje franskbrødshår i "Sonja fra Saxogade" og den småskøre, eventyrlystne og ikke mindst "Flyvende Farmor" i filmen af samme navn.

Jytte Abildstrøm har underholdt generationer af børn og voksne.

Mandag den 25. marts fylder hun 85 år.

Hun debuterede som revyskuespiller i 1957 og fik smag for skuespilfaget. Året efter søgte hun forgæves ind på Det Kongelige Teaters elevskole.

På en tur til London oplevede hun "Philpotts Punch and Judy"-dukketeater.

Oplevelsen blev til inspiration.

Abildstrøm begyndte at kreere sine egne dukker, og i sin kælder fremførte hun dukketeater for sine to sønner og deres legekammerater.

Dukketeatret i kælderen greb om sig, og i 1964 startede hun sit eget børneteater.

I løbet af 1960'erne udviklede det sig til et professionelt børneteater, der spillede mere end 100 forestillinger om året.

De følgende årtier fortsatte succesen. Og særligt samarbejdet med hendes kollega og veninde Daimi Gentle blev populært.

Respekten for livet, hinanden, naturen, fantasien og det at have det sjovt er gennemgående temaer i mange af fødselarens forestillinger.

Hendes teater blev hurtigt kendetegnet ved at være økologisk og genbrugsorienteret.

Siden 1980'erne har Abildstrøm markeret sig som miljøforkæmper og fortaler for økologi.

I dag bor hun i et økologisk seniorfællesskab, hvor husene er bygget af træ, isoleret af papiruld og taget udrustet med solfangere.

Bofællesskabet vasker deres tøj i regnvand, og toiletterne indsamler urin, som de bruger til at gøde markerne med.

Den rødhårede teaterildsjæl har gennem årene modtaget en lang række priser og legater. Herunder Sabroe-Prisen, Reumerts Hæderspris og Statens Kunstfonds Livsvarige Ydelse fra 1995.

Jytte Abildstrøm er mor til sønnerne Lars og Peter Mygind, farmor til to og oldemor til Rosa, der er født i 2017.