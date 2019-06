Efter flere pikante sager i den kulørte presse har den mediedøbte "jetsetdronning", Rigmor Zobel, skruet ned for dampen. Nu fylder hun 50 år.

Rigmor Zobel er barnebarn af stifteren af forsikringsgiganten Codan, uddannet jurist og advokat i et firma med speciale i arbejds- og ansættelsesret.

Når hun søndag den 2. juni fylder 50 år, vil de flestes tanker nu nok i stedet lande på en stribe forhold fra Rigmor Zobels privatliv, der gennem flere år har fyldt godt op i spalterne hos den kulørte presse.

Således blev hun i 2010 idømt en bøde for at have købt seks gram kokain til eget forbrug, og i andre retssager mod hårdkogte kriminelle dukkede hendes navn også op.

Selv erkendte hun dengang, at hun nok havde haft et "for poleret image i offentligheden i forhold til, hvad min person som helhed kan bære".

- Jeg er ikke bare sådan en, der går rundt med fransk manicure og kun omgås advokater og konger.

- Jeg kender også folk fra den mørke side af Nørrebro, og det har jeg hårdnakket holdt fast i, selv om nogle af mine andre venner har undret sig, sagde hun.

Og det var et poleret image, der krakelerede for den tidligere "superstudent", der i 1988 forlod Øregaard Gymnasium i Hellerup med et tårnhøjt gennemsnit og et kridhvidt smil.

Det høje gennemsnit brugte hun til at komme ind på jurastudiet i København, hvor hun også scorede topkarakterer.

Det flotte smil og lange lyse hår gav hende inden studieårene mulighed for at blive fotomodel for modelbureauet Elite og modehuset Ungaro i Paris.

Her boede hun kortvarigt, mens hun studerede fransk på Sorbonne-universitetet efter studentereksamen.

Efter kokaindommen i 2010 har Rigmor Zobel især været i offentlighedens søgelys i forbindelse med diverse historier om "jetsetdronningen" i ugeblade og formiddagspressen.

Hun er blandt andet en af de kendisser, som Se og Hør overvågede via hendes kreditkortoplysninger i skandalesagen, der involverede den såkaldte tys-tys-kilde.

Rigmor Zobel har de seneste år boet i Schweiz med sin mand, Jesper Ravn.

Parret har sammen to børn.