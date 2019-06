Hovednavn aflyser koncert på Roskilde Festival

Chance the Rapper, der er et af hovednavnene på Roskilde Festival, aflyser gruppens koncert på festivalen.

Det bliver hiphopgruppen Wu-Tang Clan fra USA, der i stedet spiller på Roskilde Festivals største scene - Orange Scene.

Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Chance the Rapper aflyser koncerten af ukendte årsager.

Erstatningen Wu-Tang Clan spiller bandets første koncert på festivalen i 15 år.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Chance The Rapper ikke kommer, men vi har knoklet i døgndrift for at finde den bedst mulige erstatning, så jeg er stolt over, at vi kan byde Wu-Tang Clan velkommen tilbage på Orange Scene, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, i en pressemeddelelse.

- Deres europæiske turné slutter egentlig weekenden før vores, men vi fik dem overtalt til at blive lidt længere tid i Europa, så de kan slutte turnéen af med et brag hos os i stedet, siger han.

I 2014 aflyste Chance the Rapper også en koncert på Roskilde Festival.

Aflysningen af koncerten blev dengang meldt ud blot otte minutter før planlagt start.

I stedet trådte den danske dj Pelle Peter Jensen til og optrådte på scenen Avalon.

Det blev dengang meldt ud, at aflysningen skyldtes sygdom. Det blev ikke nærmere oplyst, hvad sygemeldingen skyldtes.

Roskilde Festivalen finder i år sted fra lørdag 29. juni til søndag 7. juli.