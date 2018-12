Hospitalsansat kan have smittet 440 patienter med tuberkulose

440 patienter er i risiko for at have været blevet smittet med den farlige lungesygdom tuberkulose, mens de har været i behandling på Aalborg Universitetshospital.

Det skriver Nordjyske.

Kilden menes at være en ansat på sygehuset.

- Da vi i sidste uge konstaterede, at en af vores ansatte har sygdommen, bad vi overlægen på lungemedicinsk afdeling vurdere, om andre kunne være i risiko for at være smittet, siger Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, til Nordjyske.

Personer, der har været i nærheden af den ansatte, er nu alle indkaldt til en undersøgelse.

- Vi tager ikke nogen chancer overhovedet. Alle, der har den mindste risiko for, at være smittet er indkaldt til undersøgelse, og alle andre kan være helt rolig, siger Michael Braüner Schmidt til Nordjyske.

Undersøgelsen omfatter en blodprøve, og afhængigt af resultatet kan patienterne blive indkaldt til endnu en blodprøve efter tre måneder.

Sygehuset ønsker ikke at oplyse, hvilken afdeling den ansatte arbejder på.

Men Michael Braüner Schmidt fortæller, at der er tale om en klinikansat, som har kontakt med patienter.