Hospitaler og optikere skal sammen finde alvorlige sygdomme

De seneste år har flere af landets store optikerkæder tilbudt kunderne synstest, hvor de samtidig bliver tjekket for alvorlige sygdomme.

Det har medført skepsis hos øjenlægerne, der har sået tvivl om optikernes faglighed og påtalt, at alt for mange raske personer bliver sendt videre i sundhedssystemet.

Optikerkæden Louis Nielsen har blandt andet derfor indledt et samarbejde med otte øjenlæger på landets hospitaler.

De skal tjekke billeder af nethinden, som optikerne sender ind. Dernæst skal de vurdere, om patienten skal sendes til videre undersøgelser.

Det kan for eksempel være for kræft, diabetes eller en øjenlidelse.

- Vi har et ansvar for hele tiden at gøre vores ydelser bedre og dermed gøre patientens rejse i sundhedssystemet kortere.

- Det er blevet væsentligt bedre, når der kommer en second opinion på de screeninger, vi foretager, siger Kristian Mortensen, kommunikationschef hos Louis Nielsen.

Systemet har tre måneder på bagen. Indtil videre 2500 personer blevet tjekket.

Der er månedligt blevet opdaget tre-fem tilfælde, hvor syn eller liv har været truet.

Hos Danske Øjenlægers Organisation er man kritisk over for, at optikerne tjekker for alvorlige sygdomme.

Foreningen har dog erkendt, at optikernes sygdomstjek er kommet for at blive.

Derfor har den presset blandt andet Louis Nielsen til at få et bedre system for sine synstest.

Formand Jens Lundgaard Andresen kalder det nye samarbejde en forbedring.

- Men det er stadig optikerne, der foretager en grovsortering af de billeder, der bliver taget. Det er ikke alle billeder, der bliver sendt videre.

- Vi er bekymret for, at man får at vide af optikeren, at man ikke fejler noget, og man så rent faktisk er syg - eller at raske bliver sendt videre i systemet, siger han.

Louis Nielsen mener, at optikerne er i stand til at foretage den vurdering.

- Det er vigtigt at gøre sig klart, at optikerfaget er designet til at foretage de her opgaver.

- Vi overlader det til øjenlægerne at stille en diagnose og bestemme den videre behandling, siger Kristian Mortensen.

Øjenlægerne mener generelt ikke, at det er optikernes opgave at tjekke for sygdomme.

- I den bedste af alle verdener holdt optikerne sig til deres kerneprodukt som at sælge briller og kontaktlinser og lod så sundhedsvæsenet tage sig af screeninger og undersøgelser af sygdomme, siger Jens Lundgaard Andresen.