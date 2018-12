Hornsleth udstiller hjemløse i Hellerup

Hjemløse vil i næste uge indtage Strandvejen i Hellerup nord for København, hvor de til offentlig skue vil stå i glasmontre i Kristian von Hornsleths nye galleri Strayfield.

Det oplyser kunstneren.

Udstillingen kommer ifølge Kristian von Hornsleth som en dansk afstikker af et projekt i London, hvor han sælger hjemløse som kunstværker.

Han håber på, at udstillingen i Hellerup vil få folk til at tænke over uligheden i samfundet, som han mener er "roden til alt ondt".

- Jeg håber, at denne udstilling kan sætte fokus på det problem, at der er en stigende fattigdom i Danmark.

- Vi skal ikke tro, at bare fordi vi lever i en dyr og rig velfærdsstat, at det er i orden. Der er masser at gå i gang med, siger Kristian von Hornsleth.

Kunstnerens projekt i London gik ud på, at folk kunne købe en hjemløs, der så fik en gps-sender på, så man kunne følge den hjemløses færden.

Projektet skabte massiv kritik, og en britisk hjemløseorganisation anmeldte ifølge Berlingske Kristian von Hornsleth til politiet.

Kritikken holder dog ikke Hornsleth tilbage. Han frygter ikke, hvis folk anser udstillingen som et problem. Så er det nemlig deres verdensbillede, der er noget galt med, lyder det fra kunstneren.

- I gamle dage udstillede man misdannede folk og kvinder med skæg, men det var jo ren underholdning.

- Det her handler kun om at lave et moderne landskabsbillede af, hvad Danmark er nu, siger kunstneren.