Hormonforstyrrende stoffer: SDU-forskere sikrer bedre kontrol

Henrik Holbech, der står for at kooridnere forskningsprojektet, erkender, at de ikke kan garantere succes, men han tror på, at de kan nå langt i forhold til at forbedre nuværende testmetoder. Arkivfoto:Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

Et forskningsprojekt ledet af SDU med støtte fra EU skal sikre bedre testmetoder til at tjekke, om kemikalier kan være hormonforstyrrende. Et nødvendigt projekt ifølge ekspert og Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Din sofa kan indeholde kemikalier, der kan påvirke dit hormonsystem. Det samme kan dit fjernsyn, din kropscreme eller dit barns legetøj. Kroppens hormoner regulerer rigtig mange funktioner - stofskiftet, udviklingen af væv og organer. Funktioner, der kan blive svækket af hormonforstyrrende stoffer - særligt hos børn. Det forklarer Anna-Maria Andersson, der er centerleder hos Center for Hormonforstyrrende Stoffer. - Hos fostre har hormonerne betydning for udviklingen af væv og organer. Hvis de bliver påvirket, kan det have livslang betydning. Eksempelvis er skjoldbruskkirtlen meget vigtig for udviklingen af børns hjerner, siger hun. Men hvilke kemikalier, der er skadelige, hvor store mængder der skal til, før skaden opstår, og hvilken effekt hormonforstyrrende stoffer helt konkret har på mennesker, dyr og miljøet, står ikke klart. Det er nemlig et område, hvor der mangler stor viden ifølge centerlederen - og flere andre kilder. - De metoder, hvor vi tester, om kemikalier er skadelige eller ikke, tester ikke for hormonforstyrrelser, siger Anna-Maria Andersson. Det vil forskere fra SDU være med til at ændre på. Et nyt forskningsprojekt kaldet ERGO skal sikre bedre og hurtigere testmetoder til at identificere hormonforstyrrende stoffer. I de kommende fem år vil blandt andre lektor Henrik Holbech fra Økotoksikologisk gruppe under Biologisk Institut på Syddansk Universitet forske i at forbedre de test, der skal påvise, om og hvilke kemikalier skader menneskers og dyrs hormonsystemer - primært med fokus på skjoldbruskkirtlen. - Der mangler stor viden om det. Der er huller i forskningen og i vejledningerne for kemikalier, der kan have effekt på hormonsystemet. Mange af de test der bliver brugt i dag, er ikke gode nok og på andre områder testes der slet ikke for det, siger han og tilføjer: - Om fem år er vores mål, at der skal være bedre og hurtigere testmetoder, så vi kan beskytte mennesker, dyr og miljø bedre.

Zebrafisk skal danne grund for ny testmetode Projektet er også støttet af industrielle partnere med 7,5 million kroner. Blandt andre L'Oreal. Det er startet 1. januar i år og løber til den 31. december 2023.



Det bliver officielt lanceret på SDU fredag den 22. februar med deltagelse fra EU-repræsentanter via video.



Den store forskel i projektet i forhold til måden at teste på er - ifølge Henrik Holbech - at:



- I dag bruger man gnavere som rotter til at teste kemikalier for hormonforstyrrende effekter på mennesker. For at teste kemikaliernes indvirkning på dyr og miljø tester man kemikalierne på fisk og frøer. Vores projekt skiller sig ud, fordi vi vil vise, at man kan bryde den barriere. Test, der er lavet på fisk og målrettet miljø og dyr, kan også give indikationer på, om det kan have effekter på mennesker. Vi er mere ens opbygget end, man går og tror. Vi vil bruge zebrafisken til at foretage testene.



I EU's database findes der over 20.000 registrerede kemikalier - hvoraf flere ikke er testet.



Kilde: Henrik Holbech fra Økotoksikologisk gruppe under Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

Der kan være kemikalier i plejeprodukter - som dem, der ses på billedet - der kan være hormonforstyrrende. Forbrugerrådet Tænk Kemi har udviklet en app, hvor man tjekke forskellige produkters indhold for blandt andet hormonforstyrrende stoffer. Arkivfoto: Bax Lindhardt/Scanpix

- Helt afgørende Projektet er blevet en realitet med hjælp fra EU, der under forskningsprogrammet Horizon 2020 har doneret 375 millioner kroner til otte europæiske forskningsprojekter. Herunder det danskledede ERGO med blandt andre forskere fra SDU, der er blevet støttet med 45 millioner kroner. Det er Henrik Holbech fra SDU, der koordinerer projektet i et samarbejde med 16 partnere fra universiteter, nationale styrelser og store industrikoncerner fra forskellige lande. - Vi havde ikke kunnet realisere det uden de her penge. Vi har ikke anden finansiering. Det er pengene og samarbejdet med de andre partnere, der gør, at vi kan realisere det her, siger han. Der er i dag testmetoder til at tjekke for effekterne af kemikalier. Men det er stadig nødvendigt med forskningsprojektet ifølge centerlederen for Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Der mangler nemlig muligheder for at teste for de hormonforstyrrende effekter og viden om påvirkningen, fortæller hun. - Det er helt afgørende. Forskning af hormonforstyrrende stoffer er vigtig, fordi der er meget, vi stadig ikke ved på det område. Test er et meget, meget vigtigt redskab, siger Anna-Maria Andersson.

Mere regulering, tak Også hos en af landets forkæmpere for mere viden om hormonforstyrrende stoffer - Forbrugerrådet Tænk Kemi - vækker forskningsprojektet ganske naturligt begejstring. - Der er masser af kemikalier, der ikke er gennemtestet for alle effekter. Så det er rigtig fint, at der kommer en større indsats på området, siger Christel Kirkeby, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun håber også på, at det kan føre til mere regulering på området fra lovgivernes side. - Mere viden om kemikaliers egenskaber er nødvendig for, at man kan beskytte forbrugerne. Og det kan projektet bidrage med, hvis det betyder, at der bliver testet flere kemikalier, og der kommer solide og hurtigere tests, siger hun.