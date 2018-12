Hofter og knæ kan lige så godt genoptrænes hjemme

Der kan være behov for at omlægge genoptræning, mener regioner. Fysioterapeuter frygter besparelser.

En brochure med øvelser, der kan klares alene i dagligstuen, virker akkurat lige så godt som otte uger i træningslokalet med en fysioterapeut for personer, der har fået en ny hofte eller et nyt knæ.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er konklusionen på en stor analyse fra Aarhus Universitet, som har målt patienternes smerter, livskvalitet og evne til at rejse sig fra en stol, gå på trapper, komme ind i en bil og ud af sengen.

- Vi kan med al tydelighed se, at det ikke er afgørende, om man efter en hofte- eller knæoperation træner sammen med en fysioterapeut eller selv træner hjemme i stuen.

- Det afgørende er, at man træner og laver øvelserne, siger Inger Mechlenburg, der er professor i ortopædisk rehabilitering ved Aarhus Universitet, til Jyllands-Posten.

Hun lægger ikke skjul på, at der er penge at spare ved at drosle omfanget af træning med en fysioterapeut ned.

Dog peger hun på, at mange borgere faktisk foretrækker at træne derhjemme frem for at skulle transportere sig til et træningslokale.

I Danske Regioner kalder Karin Friis Bach (R), formand for sundhedsudvalget, analysens resultater for interessante.

- Som ansvarlige myndigheder må regionerne naturligvis se nærmere på, om vi kan genoptræne på samme niveau for færre penge, siger hun til avisen.

Også sundhedsøkonom og professor Jakob Kjellberg fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - vurderer ifølge Jyllands-Posten, at der generelt er behov for et opgør med standardtilbud.

I 2017 løb den samlede regning til genoptræning op i 2,2 milliarder kroner.

Det er imidlertid ikke muligt at udskille, hvad det koster at genoptræne de eksempelvis cirka 22.000 personer, der sidste år blev hofte- eller knæopereret.

Hos Danske Fysioterapeuter er det ikke formand Tina Lambrechts oplevelse, at der ødsles med genoptræningen.

- Konklusionen er for hård. Man kan ikke skære alle med ny hofte eller nyt knæ over én kam.

- Jeg håber bestemt ikke, at politikerne nu øjner en sparemulighed, siger hun ifølge Jyllands-Posten.