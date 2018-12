Højskoler: Vi skeler ikke til, om sangtekster er krænkende

- Jeg går ud fra, at langt de fleste ved, at sangen er skrevet i en anden tid uden noget forsæt, man kan omsætte til nutidens debat, siger generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening Niels Glahn.

Kristeligt Dagblad skriver onsdag, at en forsker på CBS har fået en undskyldning for, at sangen "Den danske sang er en ung blond pige" blev sunget til et internt møde.

- Vi synger alle mulige sange ude på højskolerne. Og synger man en sang, som eleverne ikke forstår eller er skrevet i en anden tid, så bliver den perspektiveret, siger Niels Glahn og fortsætter:

- Der er et væld af sange, og de har alle en historie at fortælle. Ude på højskolerne bruger man sange som et afsæt til at tale om den tid, de er skrevet i, og hvilken mening, de giver i dag.

Helt i modsætning til den eksklusion, som Kristeligt Dagblad beskriver forskeren følte ved sange, ser Niels Glahn sang som fremmende for inklusion og integration.

- Vi forsøger i højskolerne at være en positiv drivkraft i integrationen ved at bringe folk sammen og lære hinanden og hinandens kultur at kende. Det gør man blandt andet ved at synge hinandens sange, siger generalsekretæren.