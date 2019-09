Højesteret kigger på knytnæve mod Papes forlovede

Hvad der startede som en banal voldssag, bliver nu behandlet hos landets fineste jurister.

Det sker, når Højesteret onsdag tager hul på voldssagen, hvor ofret var daværende justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede.

På anklagebænken sidder en slovakisk mand, der sammen med en gruppe venner var i København i forbindelse med VM i ishockey.

Omkring klokken 03.30 natten til den 17. maj sidste år var han taget i byen. Det samme var Josue Vasquez, Pape Poulsens kæreste.

De to stødte på hinanden i nattelivet, og det endte i håndgemæng.

Ud for LA Bar i det centrale København slog den dengang 34-årige slovak Josue Vasquez i ansigtet.

I juli 2018 kendte Københavns Byret slovakken skyldig i vold og idømte ham 40 dages fængsel samt en udvisning.

Manden, der arbejder som advokat i Warszawa, ankede straffen.

I december blev sagen så behandlet i Østre Landsret. Her fik han en lidt mildere straf på 30 dages fængsel samt en udvisning med indrejseforbud i seks år.

Manden har for længst udstået sin straf, og han var heller ikke til stede, da landsretten tog stilling til sagen. Heller ikke Josue Vasquez var mødt op.

Efter overfaldet røg daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til tasterne på Twitter.

- Rystet over, at Søren Papes samlever, Josue Medina Vasquez, er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue.

Men netop den kommentar faldt mange for brystet, blandt andre slovakkens kone, der til Ekstra Bladet sagde, at hun var vred og skuffet over retssystemet i Danmark.

- Efter at han blev anholdt, talte jeg med en ven fra Sverige, der sagde "Bare rolig. Retssystemet i Danmark og Sverige er rigtig godt og helt uafhængigt af politik".

- Men nu kan jeg kun grine ad det udsagn. Retssystemet er underlagt politikerne. Tydeligvis, sagde hustruen Kate til Ekstra Bladet.

Der ventes ikke dom i sagen onsdag. Højesteret skal ikke vurdere skyldsspørgsmålet, men alene straffen.