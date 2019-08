Højesteret: Opholdsforbud i våbensag er i orden

Højesteret blåstempler et opholdsforbud mod en 33-årig rocker i en våbensag.

Det har landets øverste retsinstans netop afgjort fredag middag.

Sagen er sin første af sin slags i Højesteret, der kom frem til samme resultat som Østre Landsret i november sidste år.

Opholdsforbuddet betyder, at den 33-årige mand ikke må opholde sig i visse områder i Brøndby Kommune og Rødovre Kommune i fire og et halvt år.

Højesteret justerer dog på dommen. Landsretten besluttede, at manden slet ikke måtte vise sig i Rødovre Kommune og Brøndby Kommune, men den nye dom afgrænser forbuddet til visse områder.

Landsretten idømte desuden ham et afgrænset opholdsforbud i København og Hvidovre, men dem har Højesteret slettet.

Desuden må han heller ikke vise sig i Bandidos' klublokaler i perioden. Han har tidligere forklaret, at han er tilknyttet Bandidos som "hangaround".

Manden blev i landsretten dømt for under særligt skærpende omstændigheder at have besiddet en skarpladt pistol i nærheden af klublokaler i Brøndby tilhørende Mexigang, som er en støttegruppe til Bandidos.

For det blev han idømt to og et halvt års fængsel.

Højesteret har udelukkende kigget på spørgsmålet om, hvorvidt opholdsforbuddet var i orden.

Manden selv har sammen med sin forsvarer, advokat Tyge Trier, hævdet, at opholdsforbuddet var i strid med menneskerettighedskonventionerne.

Man har ment, at det var et brud på individets ret til at bevæge sig frit.

Men det afviser Højesteret.

- Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at idømmelse af opholdsforbud med den nævnte geografiske og tidsmæssige udstrækning ikke var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.