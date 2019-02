Høj pensionsalder med hjælp til nedslidte

Alle 11 opstillingsberettigede partier til Folketinget var repræsenteret, da Ældre Sagen onsdag havde indkaldt til debatmøde om, hvordan Danmark er rustet til at få flere ældre i fremtiden. DF's Kristian Thulesen Dahl (nummer to fra venstre) ønsker både at få indført differentieret pensionsalder, og at man forbedrer de eksisterende muligheder for tidligere at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.