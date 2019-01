Hjemmerøveri: Ægtepar vågnede med irriterede øjne - røvere sprøjtede væske ind i soveværelse

Et ægtepar på Hedebogade i Hedensted syd for Horsens blev søndag morgen vækket ved, at deres øjne pludselig kløede og var irriterede.

Betragtet som hjemmerøveri

Selvom ægteparret ikke har været i direkte kontakt med røverne, betragter politiet indbruddet som et hjemmerøveri.

- I og med at vi ikke ved, hvad der er til hensigt med det, der bliver sprøjtet ind i soveværelser, formoder vi, at det er for at holde dem tilbage eller pacificere dem, og derfor laver vi det som et røveri og ikke et tyveri. Vi formoder, at det må være hensigten at stoppe dem fra at afbryde indbruddet, lyder det fra Hans Hoffensetz.

Politiet var søndag stadig på bar bund i forhold til, hvilken væske som blev sprøjtet ind i parrets soveværelse.

- Vi er i gang med at lave tekniske undersøgelser og er i gang med hunde derude. Vi har ikke ide om, hvad det er, de har brugt. Men det giver lige kortvarigt irritation og kan mærkes i øjnene, men tilsyneladende ikke andre mén, lød det søndag det fra vagtchefen.

Ægteparret har det efter omstændighederne godt, og politiet vil gerne have offentlighedens hjælp til at komme på sporet af røverne.

- Det giver jo et chok, når man har en fornemmelse af, at der har været nogen i huset. Men parret er stille og rolige nu. Og vi vil gerne høre fra nogen, som måske har set den hvide bil. Det kan jo være, der er nogen, som har været på vej til bageren eller lignende, siger vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på 114.