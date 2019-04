Hjemmehjælper afviser voldtægt af delvist lam kvinde

Kvinder, der skulle have hjælp, blev udsat for krænkelser, hævder anklager. 32-årig mand nægter sig skyldig.

En 32-årig mandlig hjemmehjælpervikar, som tirsdag sad på anklagebænken ved Retten i Hillerød tiltalt for at have voldtaget en 49-årig delvist lam kvinde, nægter sig skyldig i alle anklager.

Manden er også anklaget for at have blufærdighedskrænket tre ældre kvinder.

Den 32-årige forklarede i retten, at den 49-årige kvinde gjorde tilnærmelser mod ham, men at han ikke havde sex med hende.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Jeg blev opstemt, og jeg gik ud på toilettet. Jeg lukkede døren og stod og tænkte på, hvordan en ældre kvinde på min mors alder kunne lægge an på mig. Jeg onanerede på toilettet, mens jeg tænkte på min kone, forklarede den tiltalte ifølge avisen.

Undersøgelser har dog fundet sædrester fra den tiltalte både i kvindens underbukser og underliv.

Den 49-årige kvinde er lammet i den ene side af kroppen og lider desuden af afasi. Afasi betyder, at man mangler eller har nedsat evne til at bruge sproget som følge af en hjerneskade.

Hun var derfor ude af stand til at modsætte sig, da manden om eftermiddagen den 4. december sidste år ifølge anklageskriftet tvang hende til oralsex og derefter udsatte hende for fuldbyrdet voldtægt.

Den 32-årige nægter ligeledes at have befamlet en plejekrævende kvinde på Frederiksberg på brysterne, at have befølt en kvindelig plejehjemsbeboer i Ølstykke på brysterne samt at have lavet samlejebevægelser og befølt en tredje kvinde fra Skibby på inderlårene.

- Hvordan skulle jeg kunne finde på at gøre det mod en kvinde på min mormors alder, sagde den tiltalte i retten ifølge Frederiksborg Amts Avis.