Hjemløse kan fortsat komme i fængsel for at lave lejre

Love til bekæmpelse af utryghedsskabende lejre og tiggeri bliver, som de er.

Det slår justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fast torsdag under et samråd.

Fra 1. april 2017 kan hjemløse få en bøde, hvis de laver lejre, der kan gøre folk i området utrygge. Det kan straffes med ubetinget fængsel i to uger, en bøde og et zoneforbud.

Selv om flere partier og foreninger har bekymringer angående lovene, bliver intet ændret, siger Pape.

- Jeg vil ikke lempe på det, med mindre et flertal i Folketinget tvinger mig til det. Det kan jeg lige så godt sige. Fordi så er det, vi ser konsekvensen, og alle her burde kunne huske sommeren 2017.

- Indslag efter indslag om hvad der skete på gader i centrum af København. Det synes jeg ikke, vi skal se en gentagelse af. Og det virker, fordi det så vi ikke i sommeren 2018, siger Søren Pape Poulsen.

En national kortlægning over hjemløshed i Danmark blev senest foretaget i februar 2017. Her fremgår det, at der i uge 6 blev registreret 6635 hjemløse i Danmark. Af dem sov 648 på gaden.

Blandt dem, der ikke bryder sig om lovene, er Susannah Sønderlund.

Hun er manager i Kirkens Korshærs rådgivningstjeneste, Kompasset, som støtter hjemløse migranter. Ifølge hende virker lovene ikke efter hensigten. Til gengæld skaber de forvirring og frustration.

- Vi møder det samme antal nødstedte hjemløse i København, som vi hele tiden har gjort. Vi oplever, at brugerne er blevet mere pressede, frustrerede og desperate for at finde ly for natten.

- Vi har svært ved at fortælle dem, hvor de kan lægge sig, og om de kan lægge sig alene, med en ægtefælle eller bror. Fordi hvad kan give en bøde? Det er op til den enkelte betjent at vurdere, siger hun.

Susannah Sønderlunds håb med samrådet er, at lovene i fremtiden rulles tilbage eller laves om. Men det sker altså ikke.

Justitsministeren påpeger, at der er anmeldt markant færre utryghedsskabende lejre til politiet i 2018 i forhold til 2017.

- Vi skal glæde os over, at vi på effektiv vis har løst problemet, og så skal vi se, hvordan vi bedst muligt tager hånd om danske hjemløse og sikrer dem en varm seng at sove i, siger han.

Det var regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som vedtog lovene sidste år.