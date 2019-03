Hizb ut-Tahrir vil holde fredagsbøn ved Christiansborg

Flere steder rundt omkring i verden er angrebet på to muslimske moskéer i den newzealandske by Christchurch, blevet markeret med en mindehøjtidelighed.

Og på fredag vil den muslimske organisation Hizb ut-Tahrir også mindes de 50 ofre ved et arrangement i København.

På organisationens hjemmeside inviterer man alle muslimer til fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads fredag klokken 12.30.

- Som muslimer er vi alle forfærdede over massakren i Christchurch, hvor 50 muslimer blev myrdet i to moskéer og over 100 såret, alene fordi de bekender sig til Islam.

- Det er vores islamiske pligt at stå sammen i støtte for martyrerne og ukrænkeligheden af muslimernes blod, hedder det i invitationen til begivenheden.

Her opfordres deltagerne til at vise deres fordømmelse mod "hadet og manipulationen, som de vestlige politikere og medier dagligt retter mod islam og muslimer".

Hizb ut-Tahrir har som erklæret mål at indføre et islamisk styre, der reguleres efter de muslimske sharialove.

Organisationen er modstander af den demokratiske styreform og opfordrer muslimer til ikke at deltage i politik eller stemme med valg.

Ifølge opslaget har Hizb ut-Tahrir fået godkendelse til at afholde arrangementet, og det bekræftes af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Hos Københavns Politi oplyser man, at der er blevet anmeldt et offentligt arrangement svarende til ovenstående oplysninger.

Samtidig har det islamkritiske parti Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen anmeldt et modarrangement samme tid og sted på fredag.

Politiet tager begge anmeldelserne til efterretning og foretager som i alle andre sager løbende en vurdering af, om arrangementerne er til fare for den offentlige orden.