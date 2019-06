Hitsanger med kontroversielle holdninger

Pat Boone er en af pionererne inden for rock & roll. De seneste år er han også blevet kendt for sine kontroversielle holdninger. Lørdag 1. juni fylder han 85.

Han var en af de største hitsangere i 1950'erne sammen med Elvis Presley og har solgt mere end 45 millioner albummer.

Samtidig har han tilbragt 220 uger i streg på den amerikanske Billboard-hitliste.

Lørdag 1. juni fylder Pat Boone 85 år.

Pat Boone bliver sammen med Elvis Presley anset som en af pionererne inden for udbredelsen af rock & roll. Presley opvarmede for Boone i 1955.

De fleste af Boones hits var genindspilninger af afrikansk-amerikanske sangeres r'n'b-numre og bluesballader.

"Ain't That a Shame", der blev Boones første megahit var oprindelig sunget af sangskriveren og pianisten Fats Domino.

Boone forsøgte angiveligt at ændre titlen til det mere korrekte "Isn't That a Shame" i håbet om, at den kunne appellere til et bredere publikum, men det afviste pladeselskabet.

Boone har ved siden af sin musikalske karriere skrevet et hav af bøger, ligesom han også har spillet med i over 20 Hollywood-film.

Mange af sangerens bøger har religiøst indhold, og han har igennem mange år markeret sig som konservativ politisk kommentator og kristen aktivist.

I 2011 kunne mediet International Business Times berette, at Boone nægter at tro på, at USA's daværende præsident, Barack Obama, er født i USA. Desuden tror han ikke på, at Obama er kristen.

Til Fox News kaldte han i 2013 også Obama for "marxist".

I 2007 betegnede han evolutionsteorien som "absurd", og han er en udtalt modstander af homoseksuelle ægteskaber. I et debatindlæg i mediet WND fra 2008 sammenlignede han homoseksuelle aktivister med terrorister.

I januar 2019 døde Boones kone gennem 64 år, Shirley Boone. Hun blev 84 år.

Sammen med Shirley Boone har sangeren fået fire døtre.

En af dem er sangerinden Debby Boone, der i 1977 blandt andet indtog førstepladsen på Billboard-hitlisten i ti uger med nummeret "You Light Up My Life". Samme år vandt hun en Grammy for bedste nye artist.