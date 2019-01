Historisk siger anklager om dommen i Hesalight-sagen

Efter dommen i Roskilde over Lars Nørholt siger specialanklager Jørn Thostrup, at der er tale om en historisk afgørelse.

- Det er ikke hverdagskost, siger anklageren fra Bagmandspolitiet efter dommen på ubetinget fængsel i syv år til erhvervsmanden, der stiftede lysvirksomheden Hesalight.

Jørn Thostrup lægger blandt andet vægt på, at retten har sagt ja til at bruge en særlig bestemmelse i straffeloven om forhøjelse af straffen med 50 procent ud over strafferammen.

Det skete sidst i sagen med Stein Bagger, der var direktør i IT Factory, og som ligeledes blev idømt fængsel i syv år.

Men strafferammen på fængsel i otte år har dommer Anders Herping Nielsen og de to domsmænd dog valgt ikke at overskride. Jørn Thostrup havde krævet en dom på mindst fængsel i otte år.

Specialanklageren hæfter sig desuden ved to andre forhold.

Dels at direktør Lars Nørholts kriminalitet ifølge retten kan gå ud over væksten i samfundet, fordi lysten til at investere kan blive hæmmet.

Og dels at politi og anklagemyndighed har behandlet sagen hurtigt i forhold til, hvor kompleks sagen er.

Bagmandspolitiet modtog anmeldelse om muligt strafbare forhold i Hesalight i efteråret 2016, og allerede i april 2018 blev anklageskriftet udfærdiget. Det er relativt hurtigt, lyder det.

I efterforskningen har politiet blandt andet foretaget telefonaflytninger.

Den dømte erhvervsmand sad ved siden af sin forsvarer i retslokalet, mens retsformanden i løbet af cirka 50 minutter gennemgik omstændighederne i forbindelse med hele paletten af økonomisk kriminalitet - bedrageri, skyldnersvig, mandatsvig, dokumentfalsk og momssvig.

Tiltalen drejede sig blandt andet om, at pensionskasser og andre investorer var bedraget for 562 millioner kroner. Men retten fandt ikke bevis for hele beløbet. Resultatet var i stedet på 351 millioner kroner.

Lars Nørholt smuttede hurtigt ud af døren. Han ønskede ikke at besvare spørgsmål fra journalister.

Forsvareren, advokat Anders Nemeth, ankede på sin klients vegne straks dommen til Østre Landsret. Påstanden er frifindelse.