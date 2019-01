Historiens største tyveri fra Rigsarkivet er større end antaget

Danmarkshistoriens hidtil største tyveri fra Rigsarkivet af materiale fra besættelsestiden er mere omfattende end først antaget.

Sådan lyder det i en rapport, som Statens Arkiver afleverede til Kulturministeriet kort før jul. Det skriver Weekendavisen fredag.

En gennemgang af mere end tre millioner papirer viser, at der i retssagerne fra Københavns Byret mod nazister og personer, der samarbejdede med nazisterne, er tydelige tegn på tyveri i mindst 4,6 procent af sagerne.

- Der er hermed formentlig tale om, at tusindvis af stjålne dokumenter fortsat befinder sig hos samlere, på det sorte marked eller, allerværst, er destrueret/bortkommet.

- Dette er særdeles alvorligt for en national kulturarvsinstitution, lyder det ifølge avisen i rapportens konklusion.

Kulturministeriet bevilgede i 2015 fem millioner kroner til en gennemgang af de mest udsatte arkiver fra retsopgøret efter krigen. Arkiverne skulle samtidig digitaliseres.

Det skete, efter at Weekendavisen året før dokumenterede, at tyverierne havde været mere omfattende og foregået over længere tid, end det var kommet frem under en retssag.

Tyverierne af dokumenterne blev opdaget i efteråret 2012. I maj 2013 blev de to anklagede mænd idømt fængsel i henholdsvis to år og et år og ni måneder.

De havde over en årrække søgt om adgang til straffesager og lignende dokumenter fra retsopgøret efter Besættelsen. Derigennem havde de systematisk stjålet en større mængde dokumenter og effekter.

Den slags dokumenter kan indbringe store beløb på det sorte marked.

Rigsarkivet oplyser i rapporten til Kulturministeriet, at man nu overvåger det åbne marked for handel med offentlige kulturarvsgenstande og dokumenter, selv om hovedparten af den slags handel sker på et lukket marked.

Bliver Rigsarkivet bekendt med, at potentielt stjålne effekter er i omløb, meldes det til politiet.