Henrik Sass: Jeg blev ramt af depression

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har været ramt af en depression.

Det fortæller han i et interview med Politiken.

Sass Larsen har ikke fået medicin, men fortæller, at han i en periode har været ud af stand til at passe sit arbejde og har gået til psykolog i to måneder.

Kun nogle få personer i Socialdemokratiet - heriblandt formand Mette Frederiksen - har været orienteret om depressionen, skriver Politiken.

Gruppeformanden fortæller om sin depression på grund af et indslag i TV2 News.

Her blev han interviewet i en sag, hvor han mener, at han har været udsat for en form for menneskejagt af Ekstra Bladet.

I indslaget klager Sass over Ekstra Bladets opsøgende adfærd på Christiansborg.

I en række artikler har avisen påvist, at gruppeformanden er udeblevet fra flere møder hos statsrevisorerne, selv om han modtager flere hundrede tusinde om året som statsrevisor.

Efterfølgende kaldte chefredaktør for Ekstra Bladet Poul Madsen Sass for en "tudeprins".

Politiken har forelagt Madsen oplysningen om, at Sass Larsen havde en depression. Til det siger han:

- Hvis han har haft det så dårligt, som han påstår, så skulle han jo have sygemeldt sig. Der er jo ingen journalister i det her land - allermindst på Ekstra Bladet - som gider at jagte en mand, som er sygemeldt, siger han til Politiken.

I avisen henviser Henrik Sass Larsen blandt andet til en episode i oktober sidste år, hvor han skulle ned med rensetøj, men pludselig blev siddende i sin sofa tre timer uden at rejse sig.

- Kroppen brød sammen. Jeg kunne egentlig ikke forstå, hvad det var, der skete. Jeg har så siden fået behandling. Meget effektiv behandling af en psykolog, siger han til avisen.

Henrik Sass Larsen fortæller, at han igen har det så godt, at han gerne vil være finansminister, hvis Mette Frederiksen ønsker det.