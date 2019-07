Hele Danmarks uopnåelige 3. g'er

Som datter af en advokatfar og juristmor i Hellerup lå det ikke ligefrem i kortene, at hun skulle blive skuespiller.

Men i dag kan Sofie Lassen-Kahlke, der fredag den 18. juli fylder 40 år, se tilbage på mere end 25 år i rampelyset.

Som 14-årig blev hun castet til sin første rolle i filmen "Vildbassen", der havde Robert Hansen i den anden hovedrolle.

De to skulle senere komme til at danne par i filmserien om "Anja og Viktor", der gik i de danske biografer fra 1999 til 2008. Her spillede Robert Hansen den kejtede 1. g'er, der forelsker sig i den populære pige fra 3. g.

Selv om der allerede var godt gang i skuespilkarrieren, valgte Sofie Lassen-Kahlke efter gymnasiet at træde i forældrenes fodspor og begynde på jurastudiet.

Det var dog oftest skuespillet, der fik den største opmærksomhed, og der skulle gå det meste af to årtier, før hun blev færdig med specialet i mediejura.

Tiden er i de mellemliggende år blevet brugt på en bred vifte af roller på både tv og de skrå brædder.

Samtidig har hun tonet frem på skærmen i den bedste sendetid i både "Vild med dans" og som vært på Dansk Melodi Grand Prix.

I flere år turnerede hun landet med den komiske kvartet City Singler, der foruden Lassen-Kahlke selv bestod af Trine Gadeberg, Anne Louise Hassing og Kaya Brühl.

Sofie Lassen-Kahlke fik begge sine børn i løbet af de syv år, hun turnerede med gruppen. Til sidst valgte hun at trække sig ud af truppen af hensyn til familielivet.

Efter blandt andet at have demonstreret sin sangstemme i musicals og landsholdssangen "Danmarks drenge", fik hun i 2018 mulighed for at genoplive den rolle, som på mange måder var starten på det hele.

Det skete, da hun i efteråret turnerede landet med en musicaludgave af "Kærlighed ved første blik" - selvfølgelig i rollen som Anja og selvfølgelig med Robert Hansen i rollen som Viktor.

- Der er sket så meget siden, både for mig, men også for karaktererne i musicalen, så jeg føler, at denne udfordring kommer på det helt rigtige tidspunkt, har hun udtalt til mediet Main Lifestyle om udsigten til igen af spille rollen som Anja.

I dag bor Sofie Lassen-Kahlke i Hellerup med sin mand Hans Poul Petersen og deres to børn Alfred og Agnes.