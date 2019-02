Heftig prisstigning spøger igen: Cigaretter kan blive tema i valgkampen

- Det er klassisk lurepasning før valget. For selvom der er bred opbakning til at hæve prisen, risikerer man selvfølgelig, at inkarnerede rygere reagerer negativt, siger Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Arkivfoto: Jens Wognsen.

En ny måling viser flertal i befolkningen for at hæve prisen på en pakke cigaretter markant. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forudser, at dyrere cigaretter kan blive en del af valgkampen.

I dag koster en pakke cigaretter cirka 40 kroner. Men den pris må gerne hæves til 60 kroner, mener et flertal af danskerne ifølge en måling, som Norstat har foretaget for Altinget og Jyllands-Posten. I forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger vurderede Sundhedsministeriet effekten af en pris på 60 kroner for en pakke cigaretter, og konklusionen var, at den højere pris ville få forbruget blandt unge rygere til at falde hele 75 procent. Og det er en mulighed, at prisen på cigaretter bliver et tema under valgkampen op til det kommende folketingsvalg. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Altinget - hvor han samtidig understreger, at det i den nuværende regering ikke er så ligetil at hæve prisen på cigaretter.

Liberal Alliance er nemlig imod en højere pris, og sundhedsordfører May-Britt Kattrup vedstår gerne, at partiet er den ideologiske barriere i regeringen for at hæve prisen på cigaretter. - Vi mener ikke, man skal bruge afgifter og skatter til at bestemme, hvordan folk skal leve deres liv, så længe det, de foretager sig, kun påvirker deres egen krop, siger May-Britt Kattrup til Altinget. De Konservative har tidligere sagt, at partiet gerne vil hæve prisen på cigaretter, mens Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, gentager, hvad hun sagde i efteråret - at partiet ikke har besluttet sig for, hvor meget cigaretprisen eventuelt skal hæves.

- Det er klassisk lurepasning før valget. For selvom der er bred opbakning til at hæve prisen, risikerer man selvfølgelig, at inkarnerede rygere reagerer negativt, siger Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Under efterårets forhandlinger om finansloven for 2019 gjorde Dansk Folkeparti det klart, at partiet ønsker en højere pris på cigaretter - dog ikke så den stiger 50 procent, som et flertal i meningsmålingen støttede. Prisen på cigaretter skulle ifølge DF kun stige 1,8 procent om året.

Quizzen er lavet med tal fra numbeo.com, som sammenligner prisen på cigaretter (en pakke Marlboro) i en lang række lande.