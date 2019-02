Hedegaard: Folkeligt klimapres på politikere skal fortsætte

Tirsdag blev et borgerforslag om en ny klimalov forhandlet i Folketinget. Forslaget endte ikke med et flertal. Men det kommer alligevel til at sætte dagsordenen på klimaområdet.

Det fortæller bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito Connie Hedegaard til Ritzau, efter at hun har holdt tale til et klimamøde foran Christiansborg.

- Jeg oplevede faktisk ikke, at man sådan afviste borgerforslaget, siger Connie Hedegaard.

Borgerforslaget om en ny klimalov var med over 65.000 underskrifter det hidtil mest støttede af slagsen i Folketinget.

Og tidligere minister og klimakommissær i EU Connie Hedegaard mener da også, at det kommer til at have indflydelse.

- Jeg tror, at borgerforslaget får som konsekvens, at vi får delmål. Men jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at det folkelige pres opretholdes, siger hun.

Hedegaard var mødt op foran Christiansborg, da over 100 mennesker deltog i det ugentlige møde, der hedder "Klimapåmindelsen".

Connie Hedegaard fortalte blandt andet de fremmødte, at klima skal tænkes ind i beslutningerne i Finansministeriet.