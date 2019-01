Hans Engell: Folketingsvalg kan falde en af disse tre dage

DF ønsker folketingsvalg sammen med EU-parlamentsvalget i maj, men det kan komme to måneder før, spår Engell.

På Christiansborgs gange kører rygterne for fulde gardiner, når det gælder datoen for det forestående folketingsvalg.

I hvert fald hvis man spørger politisk kommentator Hans Engell.

Han har selv analyseret, hvornår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mon trykker på valgknappen.

Som situationen er nu, er det ifølge Engell mest sandsynligt, at danskerne skal i stemmeboksene en tirsdag i slutningen af marts eller starten af april.

- Tirsdag har været den absolut mest brugte ugedag til et folketingsvalg, og jeg tror meget på 19. marts, 26. marts eller 2. april.

Spådommen står og falder ifølge Engell med, hvordan regeringens forhandlinger med Dansk Folkeparti kommer til at gå i forbindelse med det kommende sundhedsudspil.

- Sundhedsreformen kan udsætte det hele, hvis den ender i et kæmpe skænderi. Nok har Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl (DF's formand, red.) haft mange underhåndsforhandlinger, men der er ikke lavet nogen endelig aftale.

- Det er virkelig en stor risiko, Løkke løber med en sundhedsreform så tæt på et valg, siger han.

Lykkes det ikke at lave en aftale, kan Løkke ende med at bruge en del tid på at ryste den dårlige modtagelse af sig. Det kan rykke folketingsvalget tættere på valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, ønsker netop, at valgene slås sammen.

Det kan der være fordele ved for både DF og Venstre, der står med en svag hånd, når det kommer til kandidater til EU-parlamentsvalget, mener Hans Engell.

- Partierne står begge i en situation, hvor det ikke gør så meget, hvis EU-valget fylder mindre. Jeg er fuldstændig sikker på, at folketingsvalget ikke er lige om hjørnet, men et martsvalg er det mest sandsynlige.

- Jeg tror meget på den 26., siger han.