33-årige Britt Sørensen er født med spastisk lammelse og har de seneste 10 år arbejdet i Kvickly i Kalundborg. Hun mener ikke, uddannelsessystemet er fleksibelt nok for unge med handicap. Hun kæmper for at tage uddannelsen som salgsassistent, men det tager lang tid, for skolerne har svært ved at imødekomme hendes behov. (Privatfoto)