Han vogter over de vigtige rettigheder

Jonas Christoffersen har i ti år været direktør for Institut for Menneskerettigheder og stået på mål for de universelle rettigheder. På lørdag fylder han 50 år.

Er menneskerettighederne mejslet i sten, eller er de en fleksibel størrelse, der skal følge med tiden?

Det er et af de centrale spørgsmål i Jonas Christoffersens virke som direktør for Institut for Menneskerettigheder i København.

Lørdag den 1. juni fylder Jonas Christoffersen, der er jurist i tredje generation, 50 år.

Direktørtitlen har han haft de seneste ti år, efter at han i nullerne forskede i og skrev en doktordisputats om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og dens skiftende praksis.

Emnet er ikke blevet mindre relevant i hans direktørtid. Tværtimod oplever han flere og flere angreb på rettighederne og den domstol, der varetager dem.

- Menneskerettighederne er under et pres i disse år, vi ikke har set tidligere.

- Kritikken af menneskerettighederne og de institutioner, der er sat i verden for at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, er højlydt, skrev Jonas Christoffersen i december sidste år ved 70-året for FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Det er blandt andet politikerne, der bliver frustrerede, når menneskerettighederne sætter grænser på for eksempel udvisningsområdet.

Men frustrationen skal ikke bare affejes, for politikerne udtrykker også en kritik og en bekymring, der findes i befolkningen.

Derfor må afstanden mellem menneskerettighederne og det politiske system ikke blive for stor, sagde Jonas Christoffersen i et interview med Altinget i januar i år.

Den holdning blev han straks kritiseret for af sin forgænger som direktør i instituttet, hvilket igen understregede, at der findes mange tilgange til beskyttelsen af menneskerettighederne.

Privat bor Jonas Christoffersen i Lyngby med sin familie, og i fritiden kobler han blandt andet af med at spille ishockey på oldboysholdet i Gentofte.

Her står han dog ikke på mål - han spiller back.