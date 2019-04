Han har kæmpet for mad på bordet til alle

Per Pinstrup-Andersen startede som landbrugsmedhjælper og fik derefter en international karriere som landbrugsøkonom, topchef og professor. Nu fylder han 80 år.

Han kommer fra en gård i Nordjylland, gik ud af skolen efter 7. klasse og arbejdede derefter i syv år som landbrugsmedhjælper.

Men via et forberedelseskursus kom han senere ind og læste til agronom på Landbohøjskolen og derefter til landbrugsøkonom i Oklahoma i USA.

Det blev starten på en international karriere for den anerkendte danske landbrugsekspert Per Pinstrup-Andersen, der 7. april fylder 80 år.

Han har det meste af sin karriere forsket og arbejdet i USA med det mål at bekæmpe fattigdom, sult og fejlernæring i verden.

Per Pinstrup-Andersen toppede sit arbejdsliv med ti år som generaldirektør for Det Internationale Forskningsinstitut for Fødevarepolitik i Washington fra 1992 til 2002.

I 2001 modtog han for sit arbejde Verdensfødevareprisen. Den er indstiftet af den amerikanske agronom Norman Borlaug, der selv modtog Nobels fredspris i 1970.

Pinstrup-Andersen har ofte kritiseret manglen på politisk vilje til at afskaffe sult i en verden, hvor der i virkeligheden produceres flere fødevarer, end der er brug for.

- Det er uhensigtsmæssigt, uøkonomisk og umoralsk, at så mange mennesker sulter eller er underernærede i en verden med så meget mad, så meget madspild og et voldsomt stigende antal mennesker, som spiser sig ind i fedmeepidemien, skrev han for fem år siden i en kronik i Politiken.

Per Pinstrup-Andersen var i mange år professor i fødevareøkonomi og politik ved Cornell University i New York.

I dag bor han med sin kone i Næstved og laver som konsulent økonomisk-politiske analyser om fødevaresikkerhed og ernæring i ulande. Aktuelt med fokus på rentabel indendørsproduktion af grøntsager i højhuse i ulandenes byområder.

Den runde fødselsdag fejres på Oslo-båden med den nærmeste familie.