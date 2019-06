Han er først og fremmest kristen

USA's vicepræsident, Mike Pence, fylder 7. juni 60 år. Fra sin høje stilling kæmper han for den kristne tro, der for ham er vigtigere end at være republikaner.

- Jeg accepterer din invitation til at stille op og virke som vicepræsident i USA.

Sådan sagde Mike Pence i sommeren 2016, da den daværende præsidentkandidat og senere præsident Donald Trump meddelte, at han ønsker Pence som sin vicepræsident.

Dermed begyndte omverdenen også at lægge mærke til guvernøren fra Indiana, som nu er USA's vicepræsident.

Mike Pence kan dermed fejre sin 60-års fødselsdag fredag den 7. juni på en af de højeste stillinger i USA.

Kun et hjerteslag fra præsidentembedet, som det siges.

Pence er republikaner som Trump, men det definerer ikke toppolitikeren fra Indiana.

- Jeg er en kristen, en konservativ og en republikaner. I den rækkefølge, har han sagt.

Mike Pence, der er født i Columbus i Indiana, studerede jura på Indiana University.

Der var engang, hvor han ikke var republikaner. Som ung var han demokrat.

Han har fortalt, at han ved præsidentvalget i 1980 stemte på demokraten Jimmy Carter og ikke på republikaneren Ronald Reagan, der vandt valget og nu er et af mange republikaneres politiske fyrtårne.

Det mere liberale sindelag holdt ikke ved hos Mike Pence, så han skiftede parti.

Han forsøgte i to omgange at blive valgt til Kongressen. Men forgæves.

Det fik ham ifølge CNN til i 1991 at skrive et essay - "En negativ kandidats tilståelser".

Her lovede han, at han i fremtidige kampagner ikke vil bruge fornærmende sprog mod sine modstandere eller bruge nedgørende reklamer.

I stedet for valgkampe kastede han sig i 1990'erne over jobbet som radiovært.

Men i år 2000 prøvede han igen, og da blev han valgt til Repræsentanternes Hus, hvor han sad i en årrække.

Fra 2013 og frem til 2017, da han blev vicepræsident, var han guvernør i Indiana.

Mike Pence har som vicepræsident ikke forsømt at kæmpe for én af sine mærkesager, modstand mod abort.

Ved den årlige demonstration mod abort i USA's forbundshovedstad, Washington D.C., deltog titusinder af abortmodstandere i 2017.

Pence var hovedtaler.

- Livet vinder igen i Amerika, sagde Pence.

Det var første gang, at en person med så høj en position talte ved den årlige demonstration.

Pence viser også, at kristendom for ham er mere end bare ord.

I maj talte han på det kristne evangeliske Liberty University i Virginia og advarede de studerende om, at de risikerer at blive til grin på grund af deres tro.

Han sagde, at "nogle af de højeste stemmer for tolerance i dag kun har lidt tolerance over for den kristne tro".

- I hele Amerikas historie har det været ret let at kalde sig kristen.

- Ingen tænkte på, at man kunne blive udelukket eller latterliggjort for at forsvare Biblens lærdom. Men tingene er anderledes nu.

Mike Pence har siden 1985 været gift med Karen. Parret har tre børn.