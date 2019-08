Han er den klassiske amerikanske cowboy

Hvis hans far havde fået lov at bestemme, var Sam Elliott højst sandsynlig ikke endt på rollelisten til en stribe film og tv-serier.

Sam Elliott og faren delte en passion for naturen, og da Sam Elliott som helt ung fortalte faren, at drømmen var det store lærred, blev han mødt med svaret: Dine chancer i Hollywood er som en snebolds i helvede.

Elliotts drøm blev dog til virkelighed, og skuespilleren, der fredag den 9. august fylder 75 år, har siden opbygget sig et betydeligt cv.

Hans lange krop, tykke overskæg, sorte øjenbryn og dybe stemme passer perfekt til en karakter i en westernfilm. Han er det klassiske billede på en amerikansk cowboy.

Og flere af Sam Elliots roller er da også i westernfilm og westernserier, hvor han blandt andet har medvirket i "The Quick and The Dead" og "Tombstone".

Senere i karrieren er det blevet til andet end film med pistoler og heste. Han har blandt andet medvirket i filmen "The Big Lebowski".

Han blev nomineret til en Oscar for sin rolle i dramaet "A Star is Born" fra 2018. Elliott endte op uden statuetten, da Viggo Mortensens kollega fra "Green Book" Mahershala Ali modtog prisen.

Arbejdet som skuespiller har også ført Elliot til kærligheden. Han er gift med skuespilleren Katharine Ross.

I 1969 debuterede Elliott med en meget lille rolle i filmen "Butch Cassidy and the Sundance Kid", hvori også Ross spillede en mindre rolle. De havde ingen scener sammen og mødtes ikke under arbejdet.

Men knap ti år senere spillede begge med i "The Legacy", hvor de mødte hinanden, og en gnist mellem dem tændtes. De blev gift i 1984.

Parret har sammen datteren Cleo Rose Elliott, der er musiker og model.