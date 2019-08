Han blev synonym med god ledelse

Erhvervssværvægteren Lars Nørby Johansen blev kendt som mangeårig chef i Falck og pennefører for retningslinjerne for god selskabsledelse. Fredag fylder han 70.

Da regeringen i 2001 ville have et regelsæt for ledelse i erhvervslivet, pegede den på fire erhvervsledere til at stå for arbejdet.

Daværende Falck-direktør Lars Nørby Johansen blev formand i det, der simpelthen blev kendt som "Nørby-udvalget", der kom med rettesnore til erhvervstoppen.

Lige siden har Lars Nørby Johansen, der fredag den 16. august fylder 70 år, været synonym med god selskabsledelse i Danmark.

I offentligheden er han måske mest kendt for mere end to årtier i toppen af Falck som direktør og siden formand. Det er også selv den del af karrieren, han er mest stolt af.

- Vi fik moderniseret og internationaliseret Falck med en god indtjening og fik genskabt et rigtigt godt forhold til amterne, husker han.

Siden er Falck kommet i stormvejr på grund af flere skandaler. Det er "trist" at se, siger Lars Nørby Johansen.

Selv var han dog ude af koncernen, da de fordækte sager fandt sted. Og han har heller ikke ligefrem manglet bejlere i sin bestyrelseskarriere.

Så sent som i januar blev Lars Nørby Johansen af Børsen kåret som Danmarks mest betydningsfulde bestyrelsesformand.

Han sidder for bordenden hos blandt andet Københavns Lufthavne, Codan, William Demant Fonden og den statslige investeringsfond Dansk Vækstkapital.

Selv om han har nået en alder, hvor mange trækker sig tilbage, har Lars Nørby Johansen ingen pensionsplaner.

- Der kommer en naturlig nedtrapning, fordi i nogle bestyrelser er der en grænse på 70 år. Men ellers ønsker jeg at fortsætte, så længe jeg kan gøre gavn, og andre ønsker at bruge mig, siger han.

Oprindeligt er Lars Nørby Johansen uddannet cand.phil., og han begyndte sin karriere som lektor og forsker i statskundskab, inden han sprang til det private erhvervsliv og satte kursen mod at blive et af de absolutte topnavne herhjemme.