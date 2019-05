Halvdelen af medicinske afdelinger døjer med overbelægning

Der er store problemer med overbelægning på danske sygehuse.

Det skriver Berlingske på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som interesseorganisationen Danske Patienter har analyseret.

Ifølge Danske Patienters analyse, har cirka 50 procent af de medicinske afdelinger i de fem regioner oplevet at have flere patienter indlagt, end der var plads til i 2018.

- Fra december 2015 til december 2018 er hver 20. seng på de medicinske afdelinger blevet nedlagt, selv om der stadig er store problemer med overbelægning, og selv om man i valgkampen for fire år siden lovede at sikre nedgang i overbelægningen.

- Der er brug for en markant investering i vores sundhedsvæsen nu, siger direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, til avisen.

På Aalborg Universitetshospitals "infektionsmedicinsk område" har der ikke været én eneste måned i 2018 og 2019, hvor patienter ikke har måttet ligge på gangen eller andre steder end den stue, hvor de burde.

I en måned var der på infektionsmedicinsk område overbelægning i 30 dage, skriver Berlingske.

Sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby (V), kalder det "uværdigt for patienterne", når der ikke er plads på en stue.

Det er dog regionernes og ikke regeringens ansvar, lyder det fra ministeren.

- Regionerne er desværre ikke i mål trods et markant økonomisk løft i denne valgperiode. Herunder med penge, som regionerne har fået målrettet til bekæmpelse af overbelægning.

I 2015 gjorde Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, ellers meget ud af, at han og Venstre ville overbelægningen til livs, såfremt han blev statsminister.

- Det første jeg vil gøre, når jeg bliver statsminister, er at holde regionerne op på, at der skal rettes op på det her (overbelægning, red.). Det kan handle om penge, men det handler også om et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner.

- Der var nogen sidst, der gik til valg på at gøre op med overbelægningen, og det eksisterer stadig. Det skal vi have gjort noget ved, sagde Lars Løkke Rasmussen til TV2 i maj 2015.

At komme overbelægning til livs ville ifølge statsministeren være "topprioritet", når der skulle forhandles økonomi med regioner og kommuner.