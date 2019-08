Halvdelen af dansk underholdnings ikoniske duo

Makkerparret Wikke & Rasmussen er engang blevet beskrevet som to stemmer, der i et fælles sprog smelter sammen til et helt nyt.

Den ene af stemmerne, Steen Rasmussen, fylder 70 år den 9. august.

Fødselaren havde mange bolde i luften, før han blev en del af den efterhånden ikoniske duo.

I begyndelsen af 1970'erne var han lyriker og sanger i den sjællandske gruppe Vindharpen. Bandet udviklede sig senere til Hvalsøspillemændene, hvis musik især i starten havde klare politiske budskaber.

Steen Rasmussen valgte i 1979 at rejse til Californien, hvor han fik sit eget radioshow. Ved et tilfælde blev det opdaget, at han opholdt sig ulovligt i landet, og han fik sammen med sin hustru 24 timer til at forlade USA.

I Danmark blev Steen Rasmussen hurtigt tilbudt et job på DR. Det var her, at han i 1984 mødte den ti år yngre Michael Wikke og sagde ja til at medvirke i dennes tv-serie.

De to dannede de efterfølgende mange år et fast makkerpar på en række produktioner til både tv, radio og filmlærred.

Wikke & Rasmussen har selv beskrevet deres tilgang som "bred avantgarde". Den kom blandt andet til udtryk i tv-serier som "Tonny Toupé Show", "Sonny Soufflé Chok Show" og "Søren Kierkegaard Road Show".

Mange år senere beviste de deres rækkevidde med en dramatisering af Svend Aage Madsens fremtidsroman "Se dagens lys".

Makkerparret fik deres filmdebut med "Russian Pizza Blues", og i 1997 nød det stor kommerciel succes med den musikalske familiefilm "Hannibal & Jerry".

Senere har også "Flyvende farmor" og "Der var engang en dreng, som fik en lillesøster med vinger" trukket mange danskere i biografen.

Og det mangeårige samarbejde ser ikke umiddelbart ud til at lakke mod enden. Således har makkerparrets næste film, "Gooseboy", premiere i de danske biografer til efteråret.