Haderslev Kommune vil betale for sag mod byrådsmedlem: Lokal partiformand finder situationen helt gal

Enhedslisten i Haderslev Kommune har bedt partiets hovedbestyrelse om hjælp til at tackle situationen med Haderslev Kommune, der er klar til betale for civile retssager, som medarbejdere måtte ønske at føre mod byrådsmedlem Mogens Rerup (EL) på grund af hans ytringer på Facebook.

HADERSLEV: Mogens Rerup, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Haderslev Kommune bliver i den kommende weekend et punkt på dagsordenen, når Enhedslisten holder hovedbestyrelsesmøde. Kommunen er nemlig klar til at betale sagsomkostninger for medarbejdere, der ønsker at rejse en civil retssag mod Rerup for krænkende ytringer på Facebook. Og det er helt galt, mener Rerups lokale partifælle, Svend Brandt.

- For os er der ingen tvivl om, at det er en principiel sag, derfor har vi bedt om at få hovedbestyrelsen involveret. Kan en kommune overhovedet føre sag an mod et byrådsmedlem? Vi betragter det faktisk som et angreb på Enhedslistens byrådsmedlem Mogens Rerup, og han har altså ikke gjort noget ulovligt, da han som politiker har udvidet ytringsfrihed. Jeg mener i øvrigt ikke, man kan adskille, hvornår man er byrådsmedlem og hvornår man er privatperson, siger Svend Brandt.

Selv er han ikke helt enig i Rerups strategi med at nævne medarbejderes navne på Facebook, men det er et spørgsmål om strategi, ikke lovbrud. Derfor finder han det helt forkert, at kommunen skal betale for medarbejderes retssager mod Rerup.

- Mogens har vurderet, at det var den eneste måde, han kunne få noget i gennem. Det er en diskussion om strategi og ikke om, hvad der er lovligt eller ej, for Mogens har ikke overtrådt nogen love. Det er allerede afprøvet. Jeg ville have gjort det på en anden måde, men Mogens har altså handlet inden for lovens rammer. Men havde der været mere dialog og åbenhed i kommunen, var vi nok aldrig kommet i denne situation.