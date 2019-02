Håndværkere gør historisk fund under gulv i bryghus

Seks øl og et brev har overlevet to verdenskrige gemt under gulvbrædder i et bryghus i Viborg.

Da to håndværkere brækkede gulvet op i et af Odin Bryghus' gamle bryggerhuse i Viborg, forestillede de sig, at de kunne finde døde gnavere eller en tom øl.

I stedet fik de åbnet en tidskapsel, da en gammel kasse kom til syne fra mørket. I kassen har syv øl og et brev ligget skjult i 113 år. Det skriver Viborg Folkeblad.

Dan Ersted Møller, der er arkivleder ved Viborg Museum er imponeret over det opdagelsen.

- Det er et historisk fund. Det er meget, meget unikt, det der er blevet hevet op her. Jeg tror allerede godt nu, at vi kan kalde det noget af Viborgs arvesølv, siger Dan Ersted Møller til Viborg Folkeblad.

Mens proppen til den ene øl var ødelagt, og øllet derfor for længst forsvundet, er de resterende ølflasker i perfekt stand, skriver avisen.

Brevet er underskrevet af den daværende brygmester Pehrsson, og det var tiltænkt den næste brygmester på bryghuset. Han fandt det dog aldrig.

Skråskriften er svær at tyde, og eksperter skal derfor se, om de kan finde ud af, hvad den tidligere brygmester ville dele.

En del var dog læsbart. Pehrsson skriver blandt andet:

- Må mine skriverier før eller siden komme for dagens lys, når mine ben er formuldede - skønt jeg kun er 42 år.

Både øl og brev er gemt væk på et hemmeligt sted, indtil det er besluttet, hvad der skal ske med sagerne.