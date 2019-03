Gymnasielærere på Ørestad takker elever for at klare mediestorm

Det var en flok overraskede elever på Ørestad Gymnasium, der bevægede sig ned ad trappen på skolen kort før spisefrikvarteret. For langs siderne stod skolens lærere og klappede ad eleverne.

Det skriver Berlingske.

- Vi klapper ad jer, fordi I er seje, lød det ifølge Berlingske fra en lærer.

Årsagen til optrinet skal findes i, at gymnasiets elever den seneste tid har været i modvind grundet et afbrudt ministerbesøg 7. marts.

Her blev undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør mødt blandt andet af buh-råb fra eleverne. Det fik dem til at afbryde deres besøg på Ørestad Gymnasium.

Men siden er eleverne på gymnasiet blevet kritiseret for deres opførsel af blandt andre Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

STUK har sågar pålagt skolen at revurdere, hvorvidt eleverne skal straffes enkeltvist eller kollektivt.

I en fælles besked skriver lærerne i en Facebook-gruppe for gymnasiet om baggrunden for klapsalverne.

- Kære elever.

- Jeres lærere har i dag klappet jer fra 1. sal ned i stuen. Det har vi gjort for at vise, hvor stolte vi er af jer. I har siden det afbrudte ministerbesøg 7. marts oplevet en sand mediestorm, og I har holdt jer oprejst.

- Med eksemplariske optrædener i aviser og på tv er det lykkedes jer at vende en historie om udemokratiske ballademagere til en historie, der bl.a. handler om besparelsers konsekvenser for jeres uddannelse. Det skal I have kæmpe TAK for, skriver de ifølge Berlingske.

Elevrådsformand på Ørestad Gymnasium Sofie Amalie Spies fortæller til Ritzau, at der siden ministerbesøget har været en lidt "presset" stemning på skolen.

Derfor kommer fredagens oplevelse som et frisk pust.

- Vi blev alle sammen helt vildt glade. Jeg begyndte straks at græde, og jeg synes i hvert fald, at det var virkelig rørende at se.

- Nu har vi jo været portrætteret som de onde i medierne i så lang tid, så det var dejligt at få medvind, siger Sofie Amalie Spies, der gerne vil sig tak til lærerne.

Bjarke Skipper Petersen, tillidsmand på Ørestad Gymnasium, oplyser, at hverken han eller de andre lærere ønsker at kommentere hændelsen.