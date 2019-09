Gymnasieelever finder sjælden søhest-slægtning i Øresund

En gymnasieklasse har fanget den sjældne fisk krumsnudet næbsnog, der senest blev set i de danske farvande for fire år siden.

Det skriver Øresundsakvariet og Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

- Det er med årtiers mellemrum, der bliver rapporteret fangster. Det er en fisk, der hører til her, men den er tilsyneladende ret sjælden, siger Henrik Carl, videnskabelig medarbejder på Statens Naturhistoriske Museum.

Gymnasieklassen havde undervisning på Øresundsakvariet og trak i den forbindelse fisk i land ved Kronborgbugten i Nordsjælland. Blandt fiskene i nettet var den lille krumsnudede næbsnog.

- Det er en lillebitte og tynd fisk, som meget få interesserer sig for. Det kan være derfor, vi ikke hører om den så tit. Men folk, der interesserer sig for den, fanger den heller ikke, siger Henrik Carl om fisken, der er i familie med søheste.

Han er leder for Statens Naturhistoriske Museums Fiskeatlas, en kortlægning af de danske fisk. Fangsten af den sjældne søhest-slægtning er med til at tilføre viden til atlasset om livet i de danske farvande.

Fisken blev fanget fredag sidste uge og blev sendt til opbevaring i Øresundsakvariet. Mandag tog Henrik Carl forbi akvariet med sit kamera for at forevige fisken med den krumme snude.

- Hver gang, vi fanger en, bliver vi klogere på udbredelsen og udseendet. Hvis man googler billeder af den, dukker der næsten ikke nogen op. Derfor er vi nødt til at have billeder af den for at vide mere om den, siger Henrik Carl.

Han opfordrer alle, der får noget spændende i fiskenettet, til at kontakte Statens Naturhistoriske Museum. På den måde kan fiskene blive en del af fiskeatlasset.

- Vi vil gerne have, at så mange som muligt, der finder noget interessant, melder det ind, siger han.

Den krumsnudede næbsnog er blevet undersøgt og er nu en del af den videnskabelige fiskesamling på Zoologisk Museum i København. Her skal den bruges til både forskning og formidling.