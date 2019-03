Gymnasieelever boykotter terminsprøve i protest mod overvågning

Torsdag skal 60.000 gymnasieelever til terminsprøve, men blandt andet på Odense Tekniske Gymnasium er der elever, som planlægger at boykotte prøven i protest mod et nyt og overvågende computerprogram. Arkivfoto: Scanpix

Elever på blandt andet Odense Tekniske Gymnasium vil torsdag boykotte en terminsprøve, fordi et nyt program løbende vil tage skærmbilleder på hver enkelt computer under prøven. Det sker for at forhindre snyd, men elever landet over nægter på den vis at lade sig overvåge af staten, lyder det.

Når 3. g'erne på Odense Tekniske Gymnasium torsdag sætter sig ved de bærbare computere for at levere en terminsprøve i skriftlig dansk, planlægger mindst 50 af eleverne at boykotte prøven. Det skyldes den såkaldte Digitale Prøvevagt. Det er Undervisningsministeriets nye våben i kampen mod eksamenssnyd og er et program, eleverne skal installere på deres computer for at få lov at gennemføre eksaminer. Men programmet tager løbende skærmbilleder af elevernes computere og registrerer hjemmesider og programmer, ligesom det rummer en keylogger, der kan huske alle tryk på tastaturet. - Vi vil ikke finde os i, at staten på den måde overvåger os, siger Oscar Schack Madsen, der går i 3. g på Odense Tekniske Gymnasium. - Der kan ligge personfølsomme oplysninger på computeren, det kan også poppe op i mails og beskeder undervejs, og når vi skal indtaste NemID for at aflevere eksamensopgaven, kan både brugernavn og kode blive lagret. Det her er udtryk for mistillid fra politikerne, og det er altså kun en promille af eleverne, man har formodning om har snydt, fremhæver han. Derfor møder han og en flok 3. g'ere torsdag op uden Den Digitale Prøvevagt installeret. - Og så må vi jo se, om de sender os hjem. Jeg vil hellere dumpe den terminsprøve end blive overvåget på den måde. Jeg kan virkelig heller ikke forestille mig, at de ville finde sig i overvågningen på Christiansborg, hvis nogle mistænkte dem for at snyde, konstaterer Oscar Schack Madsen.

Kort fortalt om prøvevagten For at forhindre snyd ved de skriftlige eksaminer skal alle HF- og gymnasieelever som noget nyt installere programmet Den Digitale Prøvevagt på deres computere.Ifølge Undervisningsministeriet tager programmet under prøverne skærmbilleder af elevens computer, registrerer hvilke hjemmesider eleven tilgår, og hvilke programmer der kører på computeren.



Billederne bliver gemt i fire måneder og slettes derefter. Er der en klagesag, kan billederne opbevares i længere tid.



Det er skolernes ledere, og de personer, som lederen giver lov, der har adgang til at se data fra Den Digitale Prøvevagt.



Undervisningsministeriet understreger, at Den Digitale Prøvevagt overholder databeskyttelsesforordningen GDPR.

Et tillidsbrud Og eleverne på Odense Tekniske Gymnasium står ikke alene. I en begivenhed oprettet på Facebook tilkendegiver knap 1000 elever landet over, at de på samme vis vil boykotte torsdagens terminsprøve: "Vi elever står med et valg om enten at lade os overvåge i hoved og røv eller risikere vores uddannelse. Dette er et eksempel på tvungen samtykke, som ikke hører hjemme i et land som Danmark. Overvågningen skal forebygge snyd, ikke krænke vores ret til privatliv", lyder det blandt andet i boykot-opfordringen. I en fælles udtalelse understreger Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, at de ser Den Digitale Prøvevagt "som et tillidsbrud til eleverne, men vi anerkender samtidig, at det desværre er kommet for at blive". Fredag var de tre elevorganisationer til møde med Undervisningsministeriet om Den Digitale Prøvevagt, og efterfølgende er en række fejl blevet rettet. Det gælder blandt andet det faktum, at elevtest har vist, at programmet også har taget skærmbilleder af en computers indhold inden prøvens begyndelse. Elevorganisationerne fremhæver samtidig, "at det er deres overbevisning, at der er styr på sikkerheden", at al data og alle billeder bliver krypteret, og at keylogger-funktionen er del af programmet, men foreløbig ikke bliver brugt. Det beroliger bare ikke Oscar Schack Madsen, der også er bekymret for, at billederne blive gemt på en server, der er ejet af amerikanske Amazone. - Så kan også den amerikanske stat overvåge os, siger han.

Ingen torsdags-ballade På Odense Tekniske Gymnasium har rektor Johnny Grauballe Nielsen forståelse for elevernes protester. - Det er fint, og det er ok, for det er ubehageligt for dem. Det kan jeg sagtens se. Men der er også en lovgivning, vi skal overholde, siger han. Rektoren har imidlertid ingen planer om at sende nogen elever hjem fra torsdagens terminsprøve, hvis de nægter at installere Den Digitale Prøvevagt. For det er foreløbig kun en test af programmet, inden det bliver et lovkrav til sommerens eksaminer. - Vi laver ikke stor ballade ud af det torsdag. Men jeg håber, så mange som muligt vil bruge programmet, for formålet er at få det testet på 60.000 elever på én gang for at se, om systemet magter så mange, forklarer Johnny Grauballe Nielsen. Og så understreger han, at eleverne også i deres helt almindelige hverdag allerede er udsat for overvågning med mobiltelefoner og for eksempel Facebook. - Desuden kan Den Digitale Prøvevagt vise sig at være en hjælp for nogle elever. For den kan jo også bevise, at de ikke har snydt.

En sikker server Undervisningsministeriet har ikke ønsket at kommentere elevernes planlagte boykot, ligesom man heller ikke ønsker at forholde sig til elevernes konkrete kritikpunkter. I en mail til avisen oplyser ministeriet dog, at Den Digitale Prøvevagt ikke overvåger computerne, når eleverne ikke er til eksamen, og heller ikke efterlader data på elevernes computere. Alle data, som indsamles, sendes til en central og sikker server, hvor de opbevares i fire måneder og så slettes. Kun en udvalgt gruppe fra de enkelte skoler adgang til denne data.