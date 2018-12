Gymnasieelever bliver smidt ud af skolen efter fødselsdagstæsk

Roskilde Katedralskole bortviser nogle af de elever, som siger, at de uddelte "fødselsdagstæsk" for sjov.

Roskilde Katedralskole har smidt nogle af de elever ud, der i november var med til at tæve en kammerat for sjov. Det skriver sn.dk.

Det er uklart, hvor mange elever det drejer sig om. Det ønsker rektor Claus Niller Nielsen ifølge mediet ikke at svare på.

- Vi er ikke meget for at sætte tal på, for så går vi ind i sagsbehandlingen, siger han.

Episoden fandt sted i gymnasiets gymnastiksal. En 16-årig elev blev angiveligt udsat for en omgang "fødselsdagstæsk" af ti elever.

Seancen, der blev filmet, var bare for sjov, hævdede eleverne efterfølgende.

De markerede kun slagene og slog ikke rigtigt, forklarede de.

De ti elever blev hjemsendt og politianmeldt.