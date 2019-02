Groggy Kofod ville ikke stille op uden vraget Vistisen

EU-politikken er en hjertesag for Dansk Folkeparti, og derfor er det en stor ære at få tilbud om at være partiets spidskandidat.

Sådan skriver DF's retsordfører og formentlig kommende medlem af EU-Parlamentet, Peter Kofod, på sin facebookside.

Her forsøger han i et længere opslag at forklare sine cirka 15.000 følgere, hvordan det er gået til, at han kommer til at stå øverst på partiets liste til valget 26. maj.

Men selv om det altså er en stor ære, så har det ikke været nogen nem beslutning, lader han forstå. For valget af Kofod er nemlig samtidig et fravalg af nuværende parlamentsmedlem Anders Vistisen som spidskandidat. Og Vistisen er Kofods bedste ven.

- Anders' store drøm har været at blive spidskandidat for Dansk Folkeparti til valget i maj, skriver Kofod.

- Hvordan skulle vi stille os til, at min partiformand på den ene side indtrængende bad mig og ham om at stille op som nummer 1 og 2 - som et hold - når jeg samtidig vidste, at det jo er en post, min bedste ven ønskede sig?

- Ja, jeg var sgu groggy den dag, tilføjer Kofod og beskriver, at han og Vistisen dagen efter var sammen i mange timer, hvor de drak en del irish coffee.

- Efter lange overvejelser, så traf vi en beslutning om, at vi godt kunne se os selv i det. Jeg kan stille op, fordi Anders er med. Anders kan stille op, fordi jeg er med. Alternativet ville nok have været, at ingen af os stillede op.

DF er det sidste parti, der har valgt sin spidskandidat til valget 26. maj.

- Vi får en kortere indflyvning til valget end de øvrige partier. Det skal imidlertid ikke afholde os fra at forsøge at sætte gang i en vild slutspurt, varsler Peter Kofod.

Han understreger, at han anser det for "totalt urealistisk" at skaffe lige så mange stemmer, som DF fik i 2014, hvor Morten Messerschmidt var i front for partiets EU-liste.

Messerschmidt fik 465.758 personlige stemmer. Det er dansk rekord ved et EP-valg.