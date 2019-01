Grønne områder skal klimasikre hovedstaden

Borgmestre hilser det velkommen, at kiler mellem omegnskommuner skal aflaste byer for vand.

Massive regnskyl vil i takt med klimaforandringerne blive en større del af hverdagen i Danmark.

Skal hovedstadsområdet været rustet til det, kræver det derfor en indsats, så kommunerne er rustede til vandpresset.

Regeringen vil derfor som led i sit hovedstadsudspil, der præsenteres torsdag formiddag, klimasikre en række grønne områder mellem byerne i omegnen af København.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til DR København. De grønne områder mellem byerne stammer fra den såkaldte "Fingerplan" fra 1947.

- Det kan vi altså også udnytte til at opsamle de voksende vandmængder, som desværre vælter ud af skyerne stadig oftere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Finansieringen til de grønne områder er ifølge DR København endnu ikke på plads.

Men regeringen har planer om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere, hvordan de grønne områder i omegnskommunerne bedst kan bruges som klimabeskyttelse.

Samtidig lægger regeringen op til, at de allerede eksisterende og nye grønne områder bliver rekreative, så områderne ikke kun er til gavn for klimaet.

Borgmestrene i både Vallensbæk, Greve og Hvidovre synes alle, at ideen er god.

- De grønne kiler er et oplagt sted at sætte ind mod gode miljøløsninger, mener Greves borgmester Pernille Beckmann (V) ifølge DR København.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg (S) ærgrer sig dog over, at regeringen ikke har en plan for finansieringen af kommunernes arbejde med at bruge de grønne kiler til klimasikring.

Hun så gerne, at staten kom på banen i langt højere grad for at hjælpe kommunerne med klimasikringen.

- Hvis vi ikke kan se lidt bredere på klimasikring, og alle bidrager, så mener jeg, at klimasikringen har meget lange udsigter, siger Helle Adelborg til DR.