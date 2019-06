Grønlandsfoto viser ikke klimakrise men almindeligt forår

I løbet af den seneste uge er et fotografi af en hundeslæde, der kører gennem smeltevand på en fjord ved Thule i det nordvestlige Grønland, gået verden rundt.

Men det opsigtsvækkende billede, der af flere er blevet brugt som et eksempel på voldsomme klimaforandringer, viser faktisk et helt almindeligt vejrfænomen i Nordgrønland.

Det fortæller en forsker og flere lokale indbyggere til Berlingske.

- Det sker altid, siger Apollo Mathiassen, som er fanger og kommunalpolitiker for Siumut i Avannaata Kommunia.

- Særligt deroppe ved Thule, hvor billedet er taget. Det kommer bare an på, hvor tyk isen er. Det kan ikke ske, når isen er tynd. Det er, fordi isen er så tyk - så er der ingen huller, som vandet fra den smeltede sne kan løbe igennem.

Billedet er blevet bragt af blandt andet tv-stationerne CNN og BBC samt flere internationale aviser og netmedier.

Herhjemme har flere politikere delt billedet, der er taget af en forsker fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og uploadet på Twitter.

I opslag på sociale medier er billedet af blandt andre SF-formand Pia Olsen-Dyhr og De Radikales leder, Morten Østergaard, blevet kædet sammen med klimaforandringer.

Men fænomenet, der af lokale ifølge Berlingske kaldes "imaq", er blevet observeret siden 1800-tallet.

Jason Box, forskningsprofessor i glaciologi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus), siger, at man skal passe på med at bruge nogle varme dage i Grønland som bevis for klimaforandringer.

For klimaforandringerne er undervejs, men det er bare ikke så simpelt at vise, understreger Box. Der er forskel på vejr og klima.

- Det er derfor, vi fokuserer på de overordnede og langsigtede trends, som viser, at Nordpolen bliver varmet hurtigere op end resten af verden, og at isen i Grønland set som helhed smelter.

- Det har vi i årevis kunnet vise med grafer og satellitfotos, men det har ikke samme gennemslagskraft som et fotografi. Heller ikke selv om fotografiet strengt taget ikke viser klimaforandringerne, siger Jason Box til Berlingske.