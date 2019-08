Grønlands selvstyre afviser salg til USA

Grønlands minister for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, afviser over for nyhedsbureauet Reuters et salg til USA.

Det er ifølge Wall Street Journal ellers tanker, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har gjort sig.

- Vi er åbne for handel, men vi er ikke til salg, siger hun til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Wall Street Journal har Trump drøftet et køb af Grønland med sine rådgivere.

Det vil i så fald være Grønlands selvstyre, der skal tage den beslutning ifølge Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt på Grønlands Universitet.

Selvstyret har ikke en decideret udenrigsminister, da aftalen om selvstyre ifølge Statsministeriet dikterer, at Grønland ikke kan overtage forsvars- og udenrigspolitik.

Ud over Grønlands selvstyre har også det ene af de to grønlandske medlemmer af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen afvist tanken om at blive en del af USA.

Også danske politikere har erklæret deres modvilje mod en amerikansk overtagelse af Grønland. Dansk Folkepartis Søren Espersen har kaldt idéen vanvittig, og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har kaldt det en aprilsnar.