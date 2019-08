Grønlands regeringschef får kniven af sine egne

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, er endnu engang kommet i gevaldig modvind, efter at et flertal af hans egne Siumut-medlemmer i Inatsisartut har underskrevet et krav om hans afgang. Blandt stenene i skoen er underskrivelsen af en kontrakt om to nye internationale lufthavne, som flere grønlandske politikere mener bliver hastet igennem. (Arkivfoto)