Grønland og Færøerne skal inddrages mere i forsvarspolitik

Der er ifølge regeringen behov for at øge Forsvarets tilstedeværelse omkring Arktis i de kommende år.

Grønland og Færøerne skal i højere grad end i dag inddrages i den førte forsvarspolitik.

Det mener forsvarsminister Trine Bramsen (S), der vil iværksætte en række initiativer for at styrke Danmarks engagement i Arktis.

- Vi skal have en tættere og regelmæssig dialog med Grønland og Færøerne om forsvarspolitiske spørgsmål, udtaler Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

Et tættere samarbejde vil indebære bedre uddannelsesmuligheder for grønlandske embedsmænd.

- Jeg ønsker at give embedsfolk fra Grønland og Færøerne mulighed for kompetenceudvikling i forhold til sikkerhedspolitiske spørgsmål ved at åbne for adgang til Forsvarsakademiets uddannelser.

- Derudover vil jeg tilbyde at gøre det lettere for grønlandske brandfolk at tage supplerende beredskabsuddannelser.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at grundet den voksende geopolitiske betydning af Arktis skal "Forsvarets tilstedeværelse også styrkes som en naturlig reaktion på denne udvikling".

Det fremgår imidlertid ikke, hvordan forsvarsministeren konkret ønsker, at en øget tilstedeværelse i Arktis og i Nordatlanten skal udmøntes.

Men regeringen ønsker at fastholde Arktis som et "lavspændingsområde", lyder det i pressemeddelelsen.

Forsvarsministeren har bedt sine embedsmænd om at undersøge, hvordan man kan gøre det lettere for grønlændere at aftjene værnepligt og gøre karriere i Forsvaret.

Samtidig er Beredskabsstyrelsen blevet bedt om i samarbejde med grønlandske myndigheder at undersøge, om brandmænd, der arbejder i Grønland, i højere grad kan tilbydes kurser, der er målrettet grønlandske forhold.

Tiltagene bliver godt modtaget af Ane Lone Bagger, udenrigschef i den grønlandske regering.

- Det er glædeligt at vores i forvejen gode samarbejde med Forsvarsministeriet udvides til også at inkludere uddannelse. Det er desuden noget specielt at skulle håndtere ulykker og katastrofer i Grønland.

- De grønlændere, der deltager i beredskabsuddannelser i Danmark, har ikke brug for at lære om at håndtere togulykker. I stedet skal de trænes mere i at håndtere brand, redning, oversvømmelser og hjælp ved skibsulykker, udtaler hun i pressemeddelelsen.