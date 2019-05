Greta Thunberg: Klimaet skal behandles som en nødsituation

Det er vildt, at børn skal ofre skolegang for at minde voksne om klimaproblemer, siger svensk klimaaktivist.

Der skal tales med større alvorsord om klimaet. Men ord alene er ikke nok, der skal handling bag.

Det siger den svenske klimaaktivist Greta Thunberg i en tale til arrangementet Folkets Klimamarch.

- Vi skal behandle en nødsituation som en nødsituation. Vi skal tænke helt anderledes, siger Greta Thunberg.

Arrangementet afholdes lørdag i 12 byer over hele landet. Her er flere tusinde mødt frem for at råbe op om deres bekymringer for global opvarmning.

16-årige Greta Thunberg er på under et år blevet en kendt klimaaktivist og et idol for unge over hele verden. 20. august 2018 begyndte hun at tage fri fra skole for at demonstrere foran Riksdagen i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Og flere unge er hoppet med på vognen.

- Det er helt vildt, at tingene er gået så vidt, at børn føler, at de må ofre deres uddannelse for at kompensere for passiviteten hos statsledere og voksne, siger hun.

Hun opfordrer til, at der sættes et grønt aftryk på det kommende folketingsvalg og europaparlamentsvalg.

- Det vi gør i EU, har enorm indflydelse på fremtidens levevilkår på planeten, siger Greta Thunberg med henvisning til, at EU's cirka 580 millioner borgere bruger 20 procent af verdens ressourcer.

- Hvis EU for alvor besluttede at se den igangværende klimanødsituation i øjnene, ville det have en enorm global effekt, siger hun.