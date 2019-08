Greenpeace: EU må presse Brasilien under Amazonas-krise

Mens store skovbrande hærger Amazonas, har EU indgået en frihandelsaftale med Brasilien om at få mere kød og soja mod at producere biler til det sydamerikanske land.

Men så længe regnskoven står i flammer, bør EU presse præsident Bolsonaro.

Det skal ske ved at suspendere ratificeringen - stadfæstelsen - af handelsaftalen, indtil man kan sikre, at den ikke medfører øget skovrydning.

Det opfordrer Greenpeace og en række andre grønne organisationer til i et fællesbrev. Det er sendt til flere europæiske statsledere. Det gælder også statsminister Mette Frederiksen (S).

- Europa må og skal som minimum sætte en handelsaftale på pause, når der er tvivl om, hvorvidt den vil bidrage til klimakrisen og underminere vores forpligtelser til at stoppe tabet af biodiversitet.

- De skovbrande er jo primært et resultat af den menneskelige aktivitet - nemlig øget skovhugst og rydning af skov til landbrugsarealer, siger Mads Flarup Christensen, som er generalsekretær i Greenpeace Norden.

Han mener, at mange statsledere - med god grund - har travlt med at pege fingre af præsident Bolsonaro.

Men han understreger, at Europa bør se på sit eget ansvar for krisen i Amazonas.

- Danish Crown importerer for eksempel 1,5 million ton soja om året uden at have nogen garanti for, at det stammer fra områder, som ikke er afskovet for nylig.

- Præsidenten forsøger naturligvis at bruge sin magt til at øge produktionen og eksporten fra regnskoven. Men det er for at tilfredsstille markedet, og markedet er altså her, understreger Mads Flarup Christensen.

For nylig lukkede de sydamerikanske Mercosur-lande - Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay - en frihandelsaftale med flere europæiske lande i organisationen Efta.

Efta består af landene Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.

Aftalen faldt på plads, to måneder efter at Mercosur-landene forhandlede en frihandelsaftale på plads med EU.

Frankrig og Irland har meddelt, at de vil blokere for EU-aftalen. De kræver, at Bolsonaro gør mere for at stoppe de mange brande.